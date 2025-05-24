Yurt dışı TL borçlara yeni düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışından sağlanan Türk Lirası cinsi kısa vadeli borçlanmalara yönelik zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

Alınan kararın, finansal istikrarı güçlendirmeyi ve para politikasının etkisini artırmayı hedeflediği bildirildi.

TCMB tarafından yapılan resmi açıklamada, yurt dışı kaynaklı TL borçlanmalarla ilgili zorunlu karşılık yükümlülüklerinde yeni bir düzenlemeye gidildiği duyuruldu. Söz konusu düzenleme, hem repo işlemleri yoluyla elde edilen fonlar hem de doğrudan kullanılan yurt dışı krediler için geçerli olacak.

Halihazırda yüzde 12 olarak uygulanan zorunlu karşılık oranları, borcun vadesine göre yeniden belirlendi. Buna göre, vadesi 1 aya kadar olan işlemlerde zorunlu karşılık oranı yüzde 18’e, 3 aya kadar olan işlemlerde ise yüzde 14’e çıkarıldı.