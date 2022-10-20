Yurt dışı üretici enflasyonu açıklandı. Rakamlar yine ürküttü

Türkiye İstatistik 2022 yılı Eylül ayı yurt dışı üretici enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu na göre önceki aya göre %0,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %117,04 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,77 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık %116,95 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %121,80, imalatta %116,95 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %128,34, dayanıklı tüketim malında %106,95, dayanıksız tüketim malında %105,70, enerjide %211,54, sermaye malında %105,34 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık %0,64 arttı



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,03, imalatta %0,64 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %0,66 artış, dayanıklı tüketim malında %1,27 artış, dayanıksız tüketim malında %1,71 artış, enerjide %5,20 azalış, sermaye malında %0,35 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri %80,82, giyim eşyası %81,66, deri ve ilgili ürünler %96,15 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %211,54, diğer metalik olmayan mineral ürünler %143,59, kimyasallar ve kimyasal ürünler %142,91 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Aylık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri %5,20, elektrikli teçhizat %1,00, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %0,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %4,37, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %3,12, gıda ürünleri %2,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.