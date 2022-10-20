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Yurt dışı üretici enflasyonu açıklandı. Rakamlar yine ürküttü

Türkiye İstatistik Kurumu yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Artış yine korkuttu. İşte bu artış yıllık yüzde 117 olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 10:39
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Yurt dışı üretici enflasyonu açıklandı. Rakamlar yine ürküttü

Yurt dışı üretici enflasyonu açıklandı. Rakamlar yine ürküttü
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Türkiye İstatistik 2022 yılı Eylül ayı yurt dışı üretici enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu na göre  önceki aya göre %0,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %117,04 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,77 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık %116,95 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %121,80, imalatta %116,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %128,34, dayanıklı tüketim malında %106,95, dayanıksız tüketim malında %105,70, enerjide %211,54, sermaye malında %105,34 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık %0,64 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,03, imalatta %0,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %0,66 artış, dayanıklı tüketim malında %1,27 artış, dayanıksız tüketim malında %1,71 artış, enerjide %5,20 azalış, sermaye malında %0,35 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri %80,82, giyim eşyası %81,66, deri ve ilgili ürünler %96,15 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %211,54, diğer metalik olmayan mineral ürünler %143,59, kimyasallar ve kimyasal ürünler %142,91 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


Aylık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri %5,20, elektrikli teçhizat %1,00, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %0,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %4,37, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %3,12, gıda ürünleri %2,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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