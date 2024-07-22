Yurt Dışı Üretici enflasyonunda artış

YD-ÜFE'de artış

Türkiye İstatistik Kurumu Yürt Dışı Üretici enflasyonuyla ilgili verileri duyurdu Yurt dışı ÜFE haziranda aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 44,51 arttış gösterdi.

TÜİK'e göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,97 artış gösterdi. Bu artış geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,22,olarak kayıtlara geçerken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,51'lik bir yükseliş gösterdi. 12 Aylık artış oranı ise yüzde 59,5 oldu.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,03, imalatta yüzde 44,35 artış görüldü.

TÜİK'in verilerinda, sanayinin ana grupları yıllık değişimlerine bakıldığında ise ara mallarında yüzde 39,19, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 53,68, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,13, enerjide yüzde 38,35 ve sermaye mallarında yüzde 49,02 yükseliş gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığı ile imalatta yüzde 0,97'şer artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde de ara mallarında yüzde 0,46, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,42, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,32, enerjide yüzde 0,07 ve sermaye mallarında yüzde 1,35 artış kayıtlara geçti.