Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Schengen'de pasaport damgası sistemi değişiyor

Yeni sistemle beraber AB dışı ülkelerden Schengen bölgesine gelenlerin giriş ve çıkışları dijital ortamlarda kayıt altına alınacak.

Avrupa Birliği ülkelerine artık elektronik sistemle girilebilecek.

Sınır güvenliğini artırmak ve yasadışı göçü engellemek amacıyla yeni bir sistem 10 Kasım'dan itibaren hayata geçirilecek. Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, bu tarihten itibaren Avrupa ülkelerine kısa süreli seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarının yeni kurallara tabi olacağını duyurdu.

Yeni elektronik giriş-çıkış sistemi, AB’de vize gerektirmeyen ülke vatandaşlarının bile kişisel verilerini dijital ortamda toplayacak. Bu sistem, üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarının elle damgalanmasının yerini alacak ve giriş-çıkış sırasında kişilerin biyometrik verilerini, yani yüz fotoğrafı ve dört parmak izini toplayacak.

EES (Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi), Schengen bölgesindeki 27 ülke ile Bulgaristan ve Romanya’da geçerli olacak. Türk vatandaşları, Avrupa’ya seyahatlerinde bu sistemin gerektirdiği biyometrik verilerin alınması sürecine tabi olacak. Seyahat öncesinde ek belge sunmaları gerekmeyecek; ancak sınırda biyometrik veri toplama işlemleri bekleme sürelerini uzatabilir.

Göç politikaları uzmanları, bu sistemin Avrupa sınır yönetimini modernize etmek için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Dijital kayıtların sınır geçişlerini hızlandırıp güvenli hale getirebileceği vurgulanırken, uygulamanın etkin yönetimi ve olası bekleme süreleri ile teknolojik sorunlara hazırlıklı olunması gerektiği ifade ediliyor.