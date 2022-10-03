Yurt dışına çıkış harcına dev zam geliyor

Milli Gazete'nin haberine göre, zam zam zam. Vatandaşlar bu kelimeyi duymaktan sıkılsa da hükumet zam üstüne zam açıklamaktan bıkmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte AKP'nin üzerinde çalışılan torba yasa teklifinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından meclise sunulması bekleniyor. Hazırlanan taslağa göre, yurt dışına çıkış harçlarına da zam yapılması planlanıyor.

Çalışmaları henüz tamamlanmayan ekonomiyle ilgili torba yasa da geçen mart ayında 50 liradan 150 liraya yükseltilen yurt dışı çıkış harcı, 300 TL'ye yükselecek. Ayrıca Yurt dışı inşaat işlerinde çalışan Türk işçilerin ücret ödemelerinin, gelir vergisinden istisna edilmesi planlanıyor.