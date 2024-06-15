Yurt dışına gitmek çıkış harcından daha ucuz: Kosova'ya gidiş 1.300 TL, çıkış vergisi 1.500 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeler, Kurban Bayramı'nın ardından TBMM'ye sunulacak. Önerilen tasarıya göre, yurtdışına çıkış harcı mevcut 150 TL'den, yaklaşık on katına çıkarak 1.500 ile 1.750 TL aralığında bir bedele yükseltilebilir. Ayrıca, kurye hizmetlerine vergi uygulanması ve engelli vatandaşların vergi muafiyetlerinin sınırlandırılması da gündemdeki diğer maddeler arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICISI VERGİ VE YAKIT HARCININ FİYATINI PAYLAŞTI

Sosyal medya platformu olan "X" üzerinden bir sosyal medya kullanıcısı, Kosova'ya uçak bileti ararken bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, Kosova'ya İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gidiş bileti Bin 344 TL, Kosova'dan İstanbul'a ise 945 TL olduğu göze çarptı. Buna göre, Kosova'ya gidip gelmek için 2 Bin 289 TL bir maliyeti tutuyor. Ancak bu fiyatların hemen altında yer alan 'vergi' yazısı daha da göze çarpıyor. Ücret kısmındaki vergi ve yakıt harcı dahil toplam tutar Bin 500 TL fiyat, Kosova'ya gitmek veya gelmek için alınan biletten daha pahalı olduğu görülüyor.

PAYLAŞIMDA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Düşünün Kosova’ya git gel 2.289 liraya bilet alıyorsunuz ama yurtdışına çıkabilmek için 1500 TL para ödüyorsunuz rezalet bir durum.."

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Türkiye'den yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için pul harcı, pasaport işlemleri sırasında ödenmesi gereken zorunlu bir vergidir. Bu harç, ülke sınırları dışına çıkacak her bireyin, seyahatine başlamadan önce ödemesi ve bu ödemenin yapıldığına dair belgeyi pasaport kontrol noktasında yetkililere sunması gerekmektedir. Yeşil pasaport sahipleri de dahil olmak üzere, tüm vatandaşlar bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapılmadığı takdirde, ilgili kişiler pasaport kontrolünden geçemeyecek ve yurt dışına çıkışlarına izin verilmeyecektir.

YENİ VERGİ PAKETİNDE BAŞKA NE VAR?

Yeni ekonomik düzenleme tasarısında, kurye hizmetlerinden vergi alınması ve serbest meslek sahiplerine gelir takibi getirilmesi öneriliyor. Ayrıca, çok uluslu şirketlere yönelik vergi düzenlemeleri ve minimum kurumlar vergisi konuları da masada. Vergi kaçakçılığına yönelik cezaların artırılması, yap-işlet-devret projeleri ve kamu-özel sektör ortaklıklarında vergi yükünün arttırılması planlanıyor. Öte yandan, borsa işlemlerinde uygulanan verginin kaldırılması gündemdeyken, kripto para işlemlerine uygulanacak olan vergi oranının 10 binde 3 olarak belirlenmesi tartışılıyor.