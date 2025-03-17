Yurt dışına kaçacaklardı! Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandılar

Kaynak: İHA
Yurt dışına kaçacaklardı! Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandılar

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 11 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Mart saat 13.20'de, Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki Afganistan, Somali, Filistin, Mısır, İran ve Kuveyt asıllı göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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