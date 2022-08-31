﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri E.S. ve kardeşi Y.S. ile E.U, N.Ç, S.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.