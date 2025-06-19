Yurt dışına seyahat edeceklere uzmanlardan kritik aşı uyarıları

Yurt dışı seyahatler, yeni kültürleri keşfetmek ve farklı coğrafyalara adım atmak için eşsiz fırsatlar sundu. Ancak, bu heyecan verici deneyimler, bulaşıcı hastalık risklerini de beraberinde getirdi.

Uzmanlar, özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika gibi bölgelerde görülen sarıhumma, meningokok, hepatit A ve B gibi hastalıklara karşı aşılanmanın kritik olduğunu vurguladı.

SEYAHAT AŞILARI: HANGİ HASTALIKLARA KARŞI KORUMA SAĞLIYOR?

Seyahat aşıları, gidilecek bölgedeki bulaşıcı hastalık risklerine göre belirleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sarıhumma aşısını Afrika ve Güney Amerika’daki bazı ülkelere seyahat edenler için zorunlu tutarken, meningokok aşısı özellikle Sahra Altı Afrika’daki “menenjit kuşağı” olarak bilinen bölgelere seyahat edenlere öneriliyor. Hepatit A ve B aşıları ise, hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde sıkça görülüyor.

Örneğin, Nijerya gibi Batı Afrika ülkelerinde hepatit B, korunmasız cinsel ilişki, dövme veya tıbbi müdahaleler yoluyla kolayca bulaşabiliyor.

Uzmanlar “Seyahat öncesi aşılar, sadece bireyi değil, dönüşte ülkeye hastalık taşınmasını da önlüyor. Özellikle sarıhumma gibi ölümcül olabilen hastalıklar için aşı, hayat kurtarıcı bir önlem” diyerek uyarılarını açıkladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: AŞI PLANLAMASI KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Uluslararası sağlık otoriteleri, aşı planlamasının yaş, sağlık durumu, hamilelik ve bağışıklık sistemi gibi faktörlere göre kişiselleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) Dr. Paul Offit, “Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf bireyler, belirli aşılara daha fazla ihtiyaç duyabilir. Örneğin, influenza aşısı, kalabalık ortamlarda seyahat edenler için olmazsa olmaz” dedi. Offit, özellikle pandemi sonrası dönemde, Covid-19 aşılarının da seyahat öncesi tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

COVİD-19’UN SEYAHATLERE ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Pandemi, seyahat sağlığı konusundaki farkındalığı artırdı. CDC, yurt dışı seyahatlerde Covid-19 aşılarının tam dozunun tamamlanmış olmasını öneriyor. Avrupa Birliği’nin Dijital Covid Sertifikası gibi uygulamalar, aşı durumunu belgelemeyi kolaylaştırırken, bazı ülkeler hala PCR testi veya karantina gibi ek önlemler talep edebildi.

Halk Sağlığı Uzmanları, “Delta varyantı gibi bulaşıcılığı yüksek varyantlar, aşıların önemini bir kez daha ortaya koydu. Seyahat edenler, sadece kendilerini değil, çevrelerini de korumak için aşılarını tamamlamalı” dedi.

EVCİL HAYVANLARLA SEYAHAT: AŞILAR SADECE İNSANLAR İÇİN DEĞİL

Yurt dışı seyahatlerde evcil hayvan sahipleri de aşı konusuna dikkat etmeli. Gidilecek ülkenin veterinerlik kurallarına göre, kedi ve köpeklerin kuduz gibi aşılarının tam olması gerekiyor. Örneğin, Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edecek evcil hayvanlar için kuduz aşısı ve sağlık karnesi zorunlu.

SEYAHAT SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, aşıların yanı sıra temel hijyen kurallarına uyulmasının da kritik olduğunu belirtiyor.

Ellerinizi sık yıkayın, temiz su tüketin ve kalabalık ortamlarda maske kullanın. Seyahat sağlık sigortası da beklenmedik durumlar için bir güvence. Ayrıca, sıtma gibi aşıyla önlenemeyen hastalıklar için doktor önerisiyle koruyucu ilaç kullanımı önerildi.