Yurt dışında 2.Türkiye denilen 2 ülke! Herkes Türkçe konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışında 2.Türkiye denilen 2 ülke! Herkes Türkçe konuşuyor

Balkanlar'da "İkinci Türkiye" Benzerliği: Kosova ve Kuzey Makedonya'da Türkçe Konuşuluyor!

Balkan coğrafyasında Türkiye ile derin tarihi ve kültürel bağları bulunan Kosova ve Kuzey Makedonya, adeta "ikinci Türkiye" atmosferini yansıtıyor. Bu iki ülkede yaşayan önemli bir kesim, günlük hayatlarında rahatlıkla Türkçe iletişim kurabiliyor.

Özellikle Kosova'nın Prizren ve Mamuşa gibi bölgelerinde, Kuzey Makedonya'nın ise Üsküp, Gostivar, Kalkandelen ve Ohri gibi şehirlerinde Türkçe konuşan nüfus yoğunluğu dikkat çekiyor. Türklerin yüzyıllardır yaşadığı bu topraklarda, Türkçe sadece günlük iletişimde değil, eğitimden ticarete kadar birçok alanda aktif olarak kullanılıyor.

prizren-3430988-1280.jpg

Her Köşe Başında Türkçe Sesleri

Gazeteci Sadık Şimşek'in haberine göre; Kosova ve Kuzey Makedonya sokaklarında yürürken Türkçe konuşan insanlara rastlamak oldukça yaygın bir durum. Esnaflar müşterileriyle Türkçe iletişim kurabilirken, gençler kendi aralarında Türkçe sohbet edebiliyor. Hatta bazı televizyon kanalları ve radyo istasyonları Türkçe yayınlar yaparak bölgedeki Türk nüfusunun kültürel bağlarını güçlendiriyor.

Eğitimde ve Kültürde Türkçe Varlığı

Her iki ülkede de Türkçe eğitim veren okullar bulunuyor. Bu okullar, genç nesillerin hem kendi kültürlerini öğrenmelerine hem de Türkiye ile olan bağlarını sürdürmelerine olanak tanıyor. Ayrıca Türk kültür merkezleri ve sivil toplum kuruluşları da çeşitli etkinlikler düzenleyerek Türk dilini ve kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

"Kendimizi Evimizde Hissediyoruz"

Kosova ve Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler, Türkiye ile olan güçlü bağlarını her fırsatta dile getiriyor. Birçok kişi, bu ülkelerde Türkçe konuşulabilmesi sayesinde kendilerini yabancı hissetmediklerini ve adeta "evlerinde" gibi yaşadıklarını ifade ediyor.

Bu durum, Kosova ve Kuzey Makedonya'yı Türk vatandaşları için sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda dil ve kültür benzerliğiyle de cazip bir destinasyon haline getiriyor.

İlgili Haberler
Emeklilere nakit müjdesi! 21 bin TL ayrım gözetmeksizin hesaplara geçiyor
Emeklilere nakit müjdesi! 21 bin TL ayrım gözetmeksizin hesaplara geçiyor
Turistlerin Türkiye'ye geldiğinde hayran kaldığı 4 şehir! Ayrılmak istemiyorlar
Turistlerin Türkiye'ye geldiğinde hayran kaldığı 4 şehir! Ayrılmak istemiyorlar
Elektrik faturalarında yeni dönem için süre yaklaşıyor! 10 bin lira ceza ödeyebilirsiniz
Elektrik faturalarında yeni dönem için süre yaklaşıyor! 10 bin lira ceza ödeyebilirsiniz
Valizini alan Konya'ya yerleşiyor! Akın akın göçün nedeni belli oldu
Valizini alan Konya'ya yerleşiyor! Akın akın göçün nedeni belli oldu
Bulaşık makinesinin ömrünü kısaltan hata! 40 yıllık uzmanı ev hanımlarını uyardı
Bulaşık makinesinin ömrünü kısaltan hata! 40 yıllık uzmanı ev hanımlarını uyardı
Burcuna Göre Hangi Ülkede Yaşamalısın? Valizini Hemen Hazırla!
Burcuna Göre Hangi Ülkede Yaşamalısın? Valizini Hemen Hazırla!
İstanbul'da Lüks Yaşamın Bedeli Artıyor: Bu Semtte Yaşamak İçin En Az 300 Bin TL Gelir Şart!
İstanbul'da Lüks Yaşamın Bedeli Artıyor: Bu Semtte Yaşamak İçin En Az 300 Bin TL Gelir Şart!
Halkbank'ın Nisan özel promosyonu! Rakamlar yeniden belirlendi
Halkbank'ın Nisan özel promosyonu! Rakamlar yeniden belirlendi
Bankalar ansızın el koyabilirler. Alarm zilleri çalıyor
Bankalar ansızın el koyabilirler. Alarm zilleri çalıyor
Bu illerde yaşayanlar daha uzun ömürlü oluyorlar! 100 yaşını bile görüyorlar
Bu illerde yaşayanlar daha uzun ömürlü oluyorlar! 100 yaşını bile görüyorlar
Rakamlar yine güncellendi! 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Rakamlar yine güncellendi! 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Kış nedir bilmeyen il! Sadece sıcak havayı sevenler oraya yerleşiyor
Kış nedir bilmeyen il! Sadece sıcak havayı sevenler oraya yerleşiyor
Son Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı! Göz gözü görmeyecek
Meteoroloji'den kritik uyarı! Göz gözü görmeyecek
Son dakika- Proje okullarındaki öğretmenlerin resen atamaları durduruldu
Son dakika- Proje okullarındaki öğretmenlerin resen atamaları durduruldu
Yurt dışında 2.Türkiye denilen 2 ülke! Herkes Türkçe konuşuyor
Yurt dışında 2.Türkiye denilen 2 ülke! Herkes Türkçe konuşuyor
Milli halterci Aysel Özkan Avrupa ikincisi oldu
Milli halterci Aysel Özkan Avrupa ikincisi oldu
Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma