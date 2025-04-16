Yurt dışında 2.Türkiye denilen 2 ülke! Herkes Türkçe konuşuyor

Balkan coğrafyasında Türkiye ile derin tarihi ve kültürel bağları bulunan Kosova ve Kuzey Makedonya, adeta "ikinci Türkiye" atmosferini yansıtıyor. Bu iki ülkede yaşayan önemli bir kesim, günlük hayatlarında rahatlıkla Türkçe iletişim kurabiliyor.

Özellikle Kosova'nın Prizren ve Mamuşa gibi bölgelerinde, Kuzey Makedonya'nın ise Üsküp, Gostivar, Kalkandelen ve Ohri gibi şehirlerinde Türkçe konuşan nüfus yoğunluğu dikkat çekiyor. Türklerin yüzyıllardır yaşadığı bu topraklarda, Türkçe sadece günlük iletişimde değil, eğitimden ticarete kadar birçok alanda aktif olarak kullanılıyor.

Her Köşe Başında Türkçe Sesleri

Gazeteci Sadık Şimşek'in haberine göre; Kosova ve Kuzey Makedonya sokaklarında yürürken Türkçe konuşan insanlara rastlamak oldukça yaygın bir durum. Esnaflar müşterileriyle Türkçe iletişim kurabilirken, gençler kendi aralarında Türkçe sohbet edebiliyor. Hatta bazı televizyon kanalları ve radyo istasyonları Türkçe yayınlar yaparak bölgedeki Türk nüfusunun kültürel bağlarını güçlendiriyor.

Eğitimde ve Kültürde Türkçe Varlığı

Her iki ülkede de Türkçe eğitim veren okullar bulunuyor. Bu okullar, genç nesillerin hem kendi kültürlerini öğrenmelerine hem de Türkiye ile olan bağlarını sürdürmelerine olanak tanıyor. Ayrıca Türk kültür merkezleri ve sivil toplum kuruluşları da çeşitli etkinlikler düzenleyerek Türk dilini ve kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

"Kendimizi Evimizde Hissediyoruz"

Kosova ve Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler, Türkiye ile olan güçlü bağlarını her fırsatta dile getiriyor. Birçok kişi, bu ülkelerde Türkçe konuşulabilmesi sayesinde kendilerini yabancı hissetmediklerini ve adeta "evlerinde" gibi yaşadıklarını ifade ediyor.

Bu durum, Kosova ve Kuzey Makedonya'yı Türk vatandaşları için sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda dil ve kültür benzerliğiyle de cazip bir destinasyon haline getiriyor.