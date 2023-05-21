Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için, yurt dışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti

1/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 1

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylama için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

2/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 2

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.

3/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 3

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

4/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 4

(Kaynak: AA)

5/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 5
6/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 6
7/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 7
8/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 8
9/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 9
10/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 10
11/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 11
12/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 12
13/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 13
14/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 14
15/15
Yurt dışında 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti 15
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Batman Çayı'nda mahsur kalan 34 kişi kurtarıldı
Batman Çayı'nda mahsur kalan 34 kişi kurtarıldı
Ceviz büyüklüğünde yağdı. Ağaçları yıktı araçları parçaladı
Ceviz büyüklüğünde yağdı. Ağaçları yıktı araçları parçaladı
Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün
Meteorolojiden hortum ve yıldırım uyarısı. Sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en çok hangi ülkeden oy aldı? İşte liste
İşte gerçek aşkı bulacak burçlar. Şans bu yıl onların yüzüne gülecek
İşte gerçek aşkı bulacak burçlar. Şans bu yıl onların yüzüne gülecek