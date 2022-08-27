Gazeteci Erk Acarer'den manidar açıklama. 'Teslim ol' çağrısı yaptı

Yurt dışında yaşayan gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj yayınladı.

ABD'nin Salt Lake City kentinde tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın davasında yeni gelişmeler yaşandı. Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkili birtakım gazeteciler konusundaki tartışma gündemdeki yerini korumaya devam ederken, gazeteci Cengiz Erdinç, Korkmaz ile ilgili 'sekiz sayfalık bir listenin' dolaştığını iddia etti.

İddiaya göre, bu bilgi notunda basın, yargı, askeriye, avukatlar, istihbarat, emniyet, iş ilişkileri, personeller, Paramount'ta kalan kişiler, yalıya gelenler, para ödenenler ve hediye gönderilenler diye ayrı başlıklarda ayrı bilgiler bulunuyor. Bu kişilerin içerisinde gazeteci isimlerin olduğu ise öğrenilenler arasında.

Sedat Peker ise öncesinde gazeteciler ile ilgili yeni açıklamalar yapacağını dile getirmişti.

Bu gelişmelerin üzerine Twitter hesabından mesaj yayınlayan gazeteci Erk Acarer, 'teslim olun' çağrısında bulundu, ''Yavaşça silahlarınızı, uyuşturucuyu, çaldıklarınızı bırakın'' sözlerini kullandı.

Gazeteci Acarer'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

''Vakit Tamam. Suçlarınıza yenilerini eklemeyin!

Etrafınız sarıldı, eller yukarda, başlar önde yavaşça silahlarınızı, uyuşturucuyu, çaldıklarınızı bırakın,

teslim olun!''