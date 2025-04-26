Yurt dışında yaşayan gurbetçi her yıl memleketine ağaç diktiriyor

Almanya'da yaşayan Tuncelili iş adamı, her yıl Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahına ağaç dikimi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda 2 bin civarında ağacın dikimini sağlayan Ali Yoleri, bu yıl da yüzlerce ağacın dikimini gerçekleştirdi.

Almanya'da yaşayan Tuncelili iş adamı Ali Yoleri, Nazımiye ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Düzgün Baba ziyaretgahına geçtiğimiz yıllarda ceviz, vişne, kara erik, dut, çınar, akasya, çam ve akçaağaçtan oluşan 2 bin civarında ağacın dikimini sağladı. Yoleri bu yıl da akasya, çınar, dut ve dişbudaktan oluşan yüzlerce ağacın dağın ağaçsız olan bölümlerinde toprakla buluşmasını sağladı. Yoleri'nin ağaç dikimi konusunda yetki verdiği Yaşar Dönmez, bu yıl ayıların zarar vermesinden ötürü meyve ağacı dikmek istemediklerini belirterek, "Akasya, çınar, dut ve dişbudaktan oluşan yüzlerce ağacı buradaki arkadaşlarımızla beraber dikeceğiz. Bütün bunları Ali Yoleri abimizin maddi desteğiyle yapıyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Kendisine müteşekkiriz ve herkes kendisine dua ediyor" dedi.

Yoleri'nin önümüzdeki yıllarda da ihtiyaç duyulan alanlarda yapılmak istenen ağaçlandırma çalışmalarına destek vereceği belirtildi.