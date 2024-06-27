Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı değişti

Kaynak: AA
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı değişti

Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında 34,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı gerçekleştirirken, tarihte ilk defa 13 hafta üst üste alım tarafında yerini aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri’ni yayımlandı.

Yayımlanan veriler kapsamında, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında net 34,5 milyon dolarlık DİBS ve 7,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 158,3 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşikleri böylelikle tarihte ilk defa 13 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

21 Haziran haftasında yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 235,7 milyon dolardan 11 milyar 132,3 milyon dolar düzeyine geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Haziran itibarıyla 40 milyar 331,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku ise 21 Haziran'da 40 milyar 622 milyon dolara ve ÖST stokları 394,1 milyon dolardan 396,8 milyon dolar düzeyine çıktı.

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