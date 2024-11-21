Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku zirve yaptı

Kaynak: AA
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku zirve yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 1 milyar 627,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Kasım haftasında net 138,6 milyon dolarlık hisse senedi, 9,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ve 1 milyar 627,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Kasım itibarıyla 30 milyar 903,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Kasım'da 32 milyar 141,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 837,2 milyon dolarla son 6 yılın zirvesine yükselirken, ÖST stokları 8,4 milyon dolar artışla 389 milyon dolara ulaştı.

Son Haberler
Rize’nin yöresel lezzeti İstanbul’a taşındı
Rize’nin yöresel lezzeti İstanbul’a taşındı
Bingöl’de jandarma ekipleri 20 kilo esrar ele ele geçirildi
Bingöl’de jandarma ekipleri 20 kilo esrar ele ele geçirildi
İnşaat işçileri taşlarla birbirilerine birbirine girdi
İnşaat işçileri taşlarla birbirilerine birbirine girdi
Seramiksan, “Tasarımın Banyo Hali” yarışmasını kazanan projeyi üreterek UNICERA’da sergiledi
Seramiksan, “Tasarımın Banyo Hali” yarışmasını kazanan projeyi üreterek UNICERA’da sergiledi
Arkadaşını öldüren zanlıya 10 yıl hapis
Arkadaşını öldüren zanlıya 10 yıl hapis