Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi var. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve çığ tehlikesinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 10, en düşük 4; İstanbul’da en yüksek 8, en düşük 5; İzmir’de en yüksek 13, en düşük 10 derece olacak.