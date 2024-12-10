Yurt genelinde sahte alkol üretenlere operasyon: 159 bin 767 litre ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Yurt genelinde sahte alkol üretenlere operasyon: 159 bin 767 litre ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son iki haftada gerçekleştirilen 'Çengel' operasyonlarında sahte alkol üretimi yapan 324 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son iki haftada sahte alkol üretimi yapan 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 324 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

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