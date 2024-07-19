Yurt ücretlerine yüzde 300 zam yapıldı

Üniversite eğitimini farklı şehirlerde sürdürecek olan öğrenciler için tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) sağladığı yurt imkanlarına başvuru süreci de başlayacak.

KYK yurtlarında yer bulamayan öğrenciler, alternatif olarak özel yurtlara yönelmek durumunda kalacaklar. Bu bağlamda, KYK ve özel yurtların güncel ücret bilgileri, öğrenciler ve aileleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılan ve merak edilen konuların başında geliyor.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü, 2024-2025 akademik yılı için yurt ücretlerinde önemli bir artışa gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, önceden 1480 TL olan çift kişilik oda fiyatları kişi başına 6 bin TL'ye yükseltilirken, üç kişilik odaların ücretleri de kişi başı 1.250 TL'den 5 bin TL'ye çıkarıldı. Öte yandan, Ege Üniversitesi bünyesindeki KYK yurtlarının kapasitesinin bu yıl itibarıyla 1000 öğrenciden 14 bine yükseltildiği ve 2 bin kişilik Öğrenci Köyü'nün de KYK yurtlarına bir alternatif olarak hizmet vereceği bildirildi.

KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminin açılmasıyla birlikte, öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yurt başvuruları da gündeme gelmiştir. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 2024-2025 eğitim yılı KYK yurt ücretleri henüz resmi olarak duyurulmamıştır. Şehir dışında üniversite eğitimi alacak olan öğrenciler için, tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, KYK yurt başvurularının başlaması öngörülmektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da başvuruların Ağustos ayının sonlarına doğru başlaması beklenmektedir.