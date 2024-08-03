Yurtdışından harç ödemeden iPhone alma yöntemi. Ünlü gazeteci bu paylaşımı yaptı ortalık karıştı

Yurt dışından getirilen telefon IMEI kayır harcınca zam üstüne zam geldi. Cep telefonlarının harç ücreti 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı.

Durum böyle olunca vatandaş yurt dışından telefon getirmekte de zorlanıyor. Özellikle Iphone fiyatlarının yurt dışında ucuz olması ancak Türkiye’ye getirirken harç ödemek zorunda kalınması hayalleri suya düşürüyor.

HARÇ ÖDEMEDEN YURTDIŞINDAN TELEFON ALMA

Gazeteci Turhan Bozkurt yurtdışından harç ödemeden alma yöntemiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bozkurt yurt dışındayken telefonunuzu değiştirip Türkiye’ye geldiğiniz ise tamirden dolayı telefonun değiştiğini söyleyince 30 bin TL'lik harcı ödemeden yeni iPhone’a sahip olunabileceğini anlattı.

Bozkurt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

The Arfi: Yurtdışından harç ödemeden İphone alma yöntemi.

Yurt dışında bir Apple bayisine gidiyoruz ve Apple!ımızı değiştirmek istediğimizi söylüyoruz.

Bize belirli bir miktar indirim sağlıyorlar ve tabiî onlardan isteyeceğiniz bir evrak var.

Hangi IMEI'li telefonunuz varsa bunun yeni IMEI numaralı telefonla değiştirdiğinizi söylüyorsunuz.

Sonra Türkiye'de tamirden dolayı telefonunuzu değiştirdiğinizi söylüyorsunuz.

Hatta şu bile olabilir yurt dışından telefonu aldıktan sonra Türkiye'de tamire götürüp cüzi bir farkla yeni IMEI'li sıfır Türk telefona sahip bile olabilirsiniz.

Türkiye'ye döndüğünüzde BTK ile iletişime geçip kendi iPhoneunuzu yurt dışında iken, bu kampanya ile değiştirdiğinizi söyleyip yeni bir IMEI'ye geçtiğinizi iletip 30 bin TL'lik harcı ödemeden yeni iPhoneunuza sahip olabilirsiniz.

ZAM ÜSTÜNE ZAM GELMİŞTİ

Yurt dışından satın alınıp Türkiye’de kullanılan akıllı telefonların IMEI kayıt ücretleri 2024 yılı itibarıyla arttı. Önceki yıllarda IMEI kayıt ücretleri yaklaşık 6 bin lira civarındayken, Temmuz 2023 itibarıyla bu ücret 20 bin liraya yükselmişti. 2024 itibarıyla ise ücret 31 bin 692 liraya çıktı.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarını kayıt ettirmek için, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirtilen 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmak gerekiyor.

IMEI kayıt işlemi şu şekilde yapılır:

1. E-Devlet üzerinden kayıt hakkınızı sorgulayın.

2. Harç ücretini yatırın.

3. Kayıt işlemini tamamlayın.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası olan kişiler, e-Devlet şifresi ile giriş yaparak [e-Devlet kapısı](https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet) üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.