Şeker pancarı üreticileri isyanda... Bizim çiftçiyi batırıp elin yabancısını zengin ettiler

CHP’li Fethi Gürer, şeker ithalatına ilişkin yıllık rakamı Bakan Ömer Bolat’a sormuştu. Bolat ise şeker ithalatındaki acı rakamı paylaştı. Bolat, “ilk 10 aylık döneminde 145 bin ton (98 milyon dolar) şeker ithalatı gerçekleştirilmiştir” dedi.

10 AYLIK DÖNEMDE 98 MİLYON DOLAR ŞEKER İTHALATI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a Son yıllarda şeker üretiminde şeker açığımız olmamasına rağmen ithalata gittiniz. Şu anda şeker ithalatının 2024 yılında yapılıp yapılmadığını da öğrenmek istiyorum" sorusunu iletmişti.

Gürer’in sorusuna Bakan Bolat yanıt verdi. Bolat, “2024 yılının ilk 10 aylık döneminde tamamı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracata yönelik olmak üzere yaklaşık 145 bin ton (98 milyon dolar) şeker ithalatı gerçekleştirilmiştir" açıklamalarında bulundu.

ÜRETİM REKORU KIRIYORUZ, ANCAK İTHAL EDİYORUZ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2023 yılında rekor bir üretimle şeker pancarı üretiminin ilk defa 25 milyon tonu geçtiğini söylemişti. Bayraktar, Türkiye'nin pancar şekeri üretiminde yüzde 6,6'lık payla dünyada beşinci, Avrupa'da ise dördüncü sırada yer aldığını vurgulamıştı. Bu derece şeker üretiminin yapıldığı ortamda 98 milyon dolar harcanarak ithal edilmesi ise tepkilerin odağı oldu.

GÜRER’DEN BOLAT’A ELEŞTİRİ: ŞEKERDE DE İTHALAT ARTTI

Ömer Fethi Gürer, ise Bolat’ın açıklamalarını sert bir şekilde eleştirerek, "Tarımda sorunlu yönetim anlayışı şekerde de Türkiye'yi ithalatçı konuma taşıdı. Ülkemizde ortalama 23 milyon ton şeker pancarı yetiştiriliyor ve bundan 2 milyon 800 bin ton şeker elde ediliyor. Ülkemiz için şeker üretimi yeterli boyutta. Şeker pancarından melas, alkol, küspe ve maya gibi yan ürünler elde edildiği için stratejik olarak önem arz ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde, ithalat farklı ürünlerde olduğu gibi şekerde de ithalat arttı" dedi.

TÜRKİYE'DE 33 ŞEKER FABRİKASINDAN 16’SI DEVLETTEN ÇIKTI

Türkiye'nin şeker ithalatındaki artışa ilişkin rakamları paylaşan Gürer, "2021 yılında 5 bin 51 ton şeker ithalatımız vardı. 2022’de bu rakam 602 bin 459 tona yükseldi ve 439 milyon 205 bin dolar yurt dışına ödendi. Çünkü bu süreçte şeker fabrikaları özelleştirilmiş, şekerin karaborsaya düşmesinin yolu açılmış ve birileri buradan büyük vurgun vurmuştu. Türkiye'de 33 şeker fabrikasından 16’sı devletten çıktı, sadece 15'i kamuya kaldı. Kamu fabrikaları şeker üretmeye devam etse de ithalat durdurulamıyor" şeklinde konuştu.

“İTHALAT TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜM DEĞİL”

Gürer, daha sonra şu ifadelerde bulundu:

" "2024 yılının ilk 10 ayında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 145 bin ton şeker ithal edilmiş ve bunun için 98 milyon dolar ödeme yapılmış." Yurt dışından getirilen bu şeker işlenerek ihraç edilmiş. Türkiye'de şeker pancarı ekilen alanlarda daralma var. Neden şeker pancarı ekiminin artırılması yönünde çalışma yapılmıyor? Neden Türkiye ithal şeker getirmek durumunda kalıyor? Neden bu şekeri şeker pancarı üzerinden Türkiye'deki çiftçimizin üretimi artırılarak üretimi sağlanmıyor? Yani yurt dışından ithalatı gerektirecek bir durum yok. Türkiye'nin şekeri kendi kendine yetiyor. Yurt dışına ihraç edeceksek bu anlamda da yapılması gerekli olan Türkiye'de üretimini sağlamaktır.

Türkiye çiftçisi bunu üretmeli. Şeker pancarının üretim alanları 2010 yılında 3 milyon 287 bin dekar iken, bugün 2 milyon 954 bin dekara geriledi. Bu gerilemenin önüne geçilsin. Türk çiftçisinin ürettiği ürünler ihraç edilsin. Şeker ithalatından vazgeçilsin. İthalat Türkiye için çözüm değil. Tarım için sorun oluşturuyor."