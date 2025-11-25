Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü'nde eğitim gören Mizgin Ertekin, önceki gün kaldığı öğrenci yurdunda 4'üncü katın penceresinden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ertekin kurtarılamadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün İstanbul'da toprağa verildi.

'BİR ÇİÇEK KONULUR MEZARIMA'

Mizgin Ertekin'in ölmeden 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı 'Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana; bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz' paylaşımları dikkat çekti. Ertekin'in başka bir paylaşımında kullandığı 'Sanki son günlerinmiş gibi hissetmek' paylaşımı akıllara 'intihar' ihtimalini getirdi. Öte yandan genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili henüz bir gözaltı kararı yok.

İşte genç kızın dikkat çeken sosyal medya paylaşımları: