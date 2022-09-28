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 Yurtta çıkan yangında 11 öğrenci dumandan etkilendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, lise yurdunun kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 öğrenci tedaviye alındı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 20:05
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 Yurtta çıkan yangında 11 öğrenci dumandan etkilendi

 Yurtta çıkan yangında 11 öğrenci dumandan etkilendi
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Yangın, sabah saatlerinde ilçede bulunan Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Yurdu'nun kazan dairesinde çıktı. Kabloların erimesi sonucu çıkan yangını fark eden yurt görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Zara Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 11 öğrenci binayı saran dumandan etkilendi. Baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan öğrenciler ambulansla kaldırıldıkları Zara Devlet Hastanesi ve Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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