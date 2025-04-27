Yurtta kalan 53 öğrenci zehirlendi

Kaynak: İHA

Sivas’ta KYK yurdunda çıkan akşam yemeğinin ardından 53 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Sivas’ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinde çıkan ezogelin çorbası, rosto köfte, soslu mantı tüketen öğrenciler rahatsızlanmaya başladı.

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İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.

53 ÖĞRENCİ HASTANEYE BAŞVURDU

Zehirlenme şüphesi taşıyan öğrenciler ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesi acil servislerine nakledildi.

Zehirlenme şüphesi ile yaklaşık 53 öğrencinin hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Öğrencilerden bazıları ilk tetkiklerin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili yurtta çıkan akşam yemeğinden numune alınarak soruşturma başlatıldı.

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