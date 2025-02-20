Yurtta kar yağışı, Antalya'da güneş; sahile koştular

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen günlerde yaptığı uyarı ile ülkenin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini, sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalacağını, soğuk havanın 1 hafta etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Uyarının ardından ülkenin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk etkili olurken, Antalya'da düşen sıcaklığa rağmen güneş kendisini gösterdi. Rüzgarın etkili olduğu kentte sıcaklık, öğle saatlerinde 11 dereceye kadar yükseldi.

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Güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimileri kumların üzerine oturup denizi izlerken, kimileri sahil bandında yürüyüş yaptı.

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Sahile bebeğiyle gelen bir kadın kumların üzerinde çocuğuyla oynarken, rüzgarlı havaya aldırış etmeyen bir kişi de denize girerek yüzdü.