Yurttaşlar iktidarı sandığa gömdü! 40 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yurttaşlar iktidarı sandığa gömdü! 40 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

TEAM Araştırma 26 Mart tarihinde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. CHP’nin oy oranı yüzde 40’ı buldu. Öte yandan CHP, en son 48 yıl önce yüzde 40 barajını aşmıştı.

TEAM Araştırma'nın 800 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 23'ü "protesto oy" tercihini ifade ederken, kararsızlar dağıtıldığında dikkat çeken bir sonuç göze çarptı.

CHP İLK KEZ YÜZDE 40'I GÖRDÜ

Katılımcıların yüzde 40'ı CHP yanıtını verirken AKP diyenlerin oranı yüzde 29 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

DEM yüzde 8

MHP yüzde 7

İYİ Parti yüzde 4

YRP yüzde 3

ZP yüzde 4

EN SON 48 YIL ÖNCE GÖRMÜŞTÜ

CHP son olarak yüzde 40 barajını 1977 Genel Seçimleri'nde Bülent Ecevit'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde geçmiş ve yüzde 41,38 oy oranı ile 213 sandalye kazanarak birinci parti olmuştu.

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