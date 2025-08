Yurttaşlardan yüksek kira tepkisi: Ev almak hayal bile değil, belki kümes alabiliriz!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyonuna göre, ağustos ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 41,13 oldu. Ciddi bir barınma sorununun yaşandığı İstanbul'da yaşayan dar gelirli vatandaşlar ise durumun git gide kötüye gittiğini ve gelecek için endişeli olduklarını dile getirdi.

Şişli Mecidiyeköy'de mikrofon uzattığımız yurttaşlar, artan kiralardan dert yanarak şöyle konuştu:

"HAYALİMDE EV ALMAK YOK BELKİ KÜMES ALABİLİRİZ"

"BEN 55 SENELİK İSTANBULLUYUM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Ev sahibiyim. İstanbul’da barınma sorunu var. Köprünün altından gece geçiyorum insanlar çocuklarıyla battaniyeye sarılıp bankların üzerinde yatıyorlar. Ben 55 senelik İstanbulluyum böyle bir şey görmedim. Kirada da oturdum, gecekondu da da oturdum apartmanda da oturdum. Şimdi başımda bir evim var. Kira verenlerin Allah yardımcısı olsun. 16 bin lira emekli aylığı, 22 bin lira asgari ücret... Sıkıntı sonuna kadar sıkıntı. Düzeleceğine dair hiçbir emare yok. Ev sahibi olmak bana göre hayal oldu. Bir oğlum var. 3-5 kuruş para biriktiriyor ev alacak pozisyona geliyor her şeye zam geliyor. Elindeki para yarıya düşüyor. Alamıyor. 15 senedir ev almaya uğraşıyor alamıyor. Bu sorun fabrika ayarlarına dönülürse, cumhuriyetin niteliklerine, değerlerine, kuruluş felsefelerine, hakla, hukukla, adaletle dağılımına, yönetimine çözülmeyecek sorun yok. Bu insan eliyle yapılmışsa, insan eliyle çözülür. Ama hiçbir emare yok. Her geçen gün kötüye gidiyor. Resmen dünü arıyorum bugün"

"DEVLETİMİZ HALKI BU KADAR SAHİPSİZ BIRAKMAMALI"

"SADECE İSTANBUL DEĞİL, TÜM ÜLKE BATMIŞ ŞU ANDA"

"Ülkenin durumu ortada. Sadece İstanbul değil, tüm ülke batmış şu anda. Kiralar almış başını gidiyor. Asgari ücretle hiçbir kira yok şu an. Ben 25 bin lira kira veriyorum. Asgari ücret ne kadar? Bu defa zam gelince ne olacak? Hangimiz bu asgari ücretle ödeyebileceğiz bu kiraları? Bizim gibi asgari ücretle çalışan hiç kimsenin bu paraları ödeme gücü yok zaten. Benim çevremde de ne kadar emekli veya çalışan insan varsa durumu vahim şu an. Durum çok kötü. İktidar 22 yılda çözebilmiş mi sorunları da bundan sonra çözmesini bekliyorsunuz? Ülkenin durumu her gün daha kötüye gitmiyor mu? Durum ortada. İktidar kesinlikle hiçbir şeye çözüm bulamıyor ki kiralara bulsun. Hiç kimse geçinemiyor. Bir kesim zenginleşti, bir kesim daha da yoksullaştı. Orta tabaka ortadan kayboldu. Ülkede bu sorunların çözülmesi için bu iktidarın değişmesi ve ülkenin eski haline gelmesi ya da daha iyi bir yere gelmesi için herhalde ülkenin 50 yıla ihtiyacı var."