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Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti

Adana’da bir kişinin ata yumruk atarak eziyet etmesi saniye saniye görüntülendi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 21:50
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Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti

Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti
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Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936. Sokak’ta meydana geldi. Seyyar bir satıcı, yorgunluktan yürümeyen atına hareket etmesi için yumruk attı. Atın kendisine vurulurken çıkarttığı sesleri duyan mahalleli dışarı çıkarak o anları kaydetti. Satıcı, dakikalarca ata yumruk atarak eziyet etti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Sokağa giden ekiplerin seyyar satıcıyı aradığı öğrenildi.

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