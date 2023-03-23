Yürümekte zorlanıyordu Türkiye’de mutlu oldu

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy tarafından yapılan total kalça protezi ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. El Gizawi, “Türkiye’ye gelmeden önce Almanya’da yaşıyorduk, hastalık sürecimin bir kısmı orada geçti ve birçok doktora gittim. En son Prof. Dr. İbrahim Azboy hocamıza ulaştım. Total kalça protezi ameliyatından sonra hayatımda çok şey değişti. Ağrılarımdan kurtuldum. Rahatlıkla dışarı çıkıp dolaşabiliyorum” dedi.

Alman vatandaşı Claudia Anna Maria Veerkamp El Gizawi’nin, 10 yıl önce sol kalçasında ağrıları başladı ve zamanla şiddetli bir hale geldi. Ağrıları nedeniyle günlük hayatı kısıtlanan hatta uyumakta bile zorlanan Claudia Anna Maria Veerkamp El Gizawi’ye, Almanya’da başvurduğu hastanede sol kalçasında kireçlenme teşhisi konuldu. Almanya’da tedavisine başlanan Gizawi’nin ağrıları bir türlü geçmek bilmeyince son çare olarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy’a ulaştı.

Dr. Azboy tarafından yapılan başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan 62 yaşındaki Gizawi, “10 yıl öncesinde başlayan ağrılarım nedeniyle bırakın normal yürümeyi, geceleri bile artık çok zor geçmeye başlamıştı. Sol bacağımın üzerine dönüp uyuyamıyordum. Normal hayatıma dönebildiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“MARKET ARABASINI DAHİ İTEMİYORDUM”

Ameliyat öncesi zor zamanlar geçirdiğini belirten Gizawi, “2012 yılında Almanya’da yaşıyorduk, hastalık sürecimin bir kısmı orada geçti ve birçok ortopedi uzmanın gittim. En son Prof. Dr. İbrahim Azboy hocamıza ulaştım ve kendisine muayene oldum. Muayene olduktan sonra sol kalçamda kireçlenmenin son evrede olduğunu öğrendim. Çok fazla acı çekiyordum. Ameliyatın riskleri vardı ve karar vermek zordu. Prof. Dr. İbrahim Azboy ameliyat sürecini detaylı bir şekilde anlattı. Riskleri azaltmak için uyguladıkları önlemleri öğrenmek beni rahatlattı. Bu süreçte eşim hep yanımdaydı. Ameliyat süreci benim için çok pürüzsüz geçti. Ameliyattan bir gün sonra yürüyebilmek harika idi. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Ameliyattan sonra ağrı çekmekten korkuyordum. Ancak uygulanan modern yöntemlerle ciddi ağrım olmadı. Çok fazla ağrı kesiciye ihtiyaç duymadım. Ameliyattan iki hafta sonra ilaçları kullanmama gerek kalmadı. Yaklaşık bir ay sonra normal hayatıma döndüm. Ameliyattan önce bir şeyler taşırken veya market arabasını iterken bile çok zorlanıyordum. Çok kısa mesafeleri bile yürüyemiyordum. Bunların hepsi geride kaldı, artık istediğim her şeyi yapabiliyorum. Dışarı çıkıp alışveriş yapabiliyorum” diye konuştu.

“AMELİYATLA AĞRILARI KESİLDİ”

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Azboy ise Gizawi’nin kalça osteoartriti (kireçlenme) nedeniyle çektiği şiddetli ağrıları gidermek ve günlük aktivitelerini rahatça yapmasını sağlamak amacıyla kendisine total kalça protezi ameliyatı yaptıklarını söyledi ve şunları açıkladı:

“Claudia hanım bize şiddetli kalça şikâyetiyle geldi. Kalça hareketlerinin kısıtlandığını, çorabını giymekte zorlandığını ve çömelip kalkmakta zorlandığını ifade etti. Yürüme mesafesinin kısaldığını ve her gün ağrı birkaç tane kesici kullanmak zorunda olduğunu söyledi. Hastanın grafilerini incelediğimizde ileri derecede osteoartrit geliştiğini gördük. Claudia hanımla yaptığımızın detaylı bir görüşme sonrası total kalça protezi ameliyatını yapmaya karar verdik. Bu ameliyatın en önemli risklerinden biri olan enfeksiyon riskini en aza indirmek amacıyla vücudunda olası enfeksiyon odaklarını araştırdık. Kan ve idrar tahlili istedik. Anemilerini araştırdık. Gerekli tedavileri yaptık. Hastamıza 2 saat süren bir total kalça protezi ameliyatı gerçekleştirdik. Çimentosuz tipte bir kaliteli bir protez kullandık. Vücudumuz, iki ay içerisinde protezin gözeneklerine doğru kemik üretmektedir. Böylece biyolojik bir bağlanma meydana gelmekte ve protez kemiğe çok sağlam bir şekilde tutunmaktadır. Ameliyattan sonra hastanın yürümesine ve basmasına izin veriyoruz. Hastanede genellikle bir veya iki gün yatırıyoruz. Ameliyattan sonra protezin çıkık riskini önlemek için ilk birkaç ay bazı hareketleri kısıtlamasını öneriyoruz. Ameliyat sonrasında bir egzersiz programıyla hastanın kas gücünün yerine gelmesini temin ediyoruz. Total kalça protezi ameliyatından sonra hastalarımız hızlıca ağrılarından kurtulmakta ve günlük aktivitelerini rahatlıkla yapabilmektedirler. Dünya sağlık örgütü total kalça protezi ameliyatını 21. yüzyılın en başarılı ameliyatı olarak ilan edilmiştir. Kaliteli implantlar ve uygun cerrahi teknikle total kalça protezlerini ömrü 25-30 yıla çıkmıştır”.

AA