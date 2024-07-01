Berber ve kuaförlerde yeni başladı. Yürürlüğe bugün girdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Berber ve kuaförlerde yeni başladı. Yürürlüğe bugün girdi

Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı ve bugün yürürlüğe girdi. Hem kadın hem erkek kuaförleri yle birlikte güzellik merkezlerinde yeni uygulamanın düğmesine bugün basıldı. Valililikler o günlere karar verecek. Uymayanlara Ticaret Bakanlığı ceza kesecek.

Ticaret Bakanlığı 2 yıl önce alınan kararı bugünden itibaren kesim uygulamaya yürürlüğe soktu. Ticaret Bakanlığı'nın 18 Ağustos 2022'de aldığı karar bugünden itibaren kesinlikle uygulanacak. O karar berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili..

İki yıl önce alınan ülke genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olma kararı 1 temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Bakanlık bundan sonra haftada bir gün kapatmayana ceza kesileceğini açıkladı.

Tİcaret Bakanlığı konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Sektör temsilcilerinden Bakanlığa iletilen talep ve öneriler doğrultusunda bu kararın alında belirtildi. Ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 18 Ağustos'ta alındığını ve bugün yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Berber ve kuaförlerin kapalı olacağı günleri valilikler belirleyecek. Bu karar her ilin sektörel temsilcileri işletme profilleri ile tüketici tercihleri göz önüne alınarak, valilikler kapalı günleri belirleyerek, açıklayacak.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şunlar belirtildi:

"Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."

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