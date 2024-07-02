Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı

İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda dün meydana gelen bir olayda, arızalanan yürüyen merdivenin aniden ters yöne hareket etmesi sonucunda 11 kişi düşerek yaralandı.
Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan bu olay, yürüyen merdivenle yukarı çıkan insanların, merdivenin beklenmedik bir şekilde ters yöne hareket etmesiyle dengelerini kaybedip düştükleri görülüyor.
DÜŞMEMEK İÇİN DİRENDİLER AMA BAŞAMADILAR
Ayrıca, metro istasyonunu kullanan diğer vatandaşların da, yürüyen merdivenin durması ve hızla geriye doğru hareket etmeye başlaması sebebiyle ayakta durmakta zorlandıkları ve sonunda düştükleri kaydedildi.
İşte o anlara ait ajansların geçtiği fotoğraflar;