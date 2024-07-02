Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı

DÜŞMEMEK İÇİN DİRENDİLER AMA BAŞAMADILAR

Ayrıca, metro istasyonunu kullanan diğer vatandaşların da, yürüyen merdivenin durması ve hızla geriye doğru hareket etmeye başlaması sebebiyle ayakta durmakta zorlandıkları ve sonunda düştükleri kaydedildi.