Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı

Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İzmir Metrosu'nda yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 1

İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda dün meydana gelen bir olayda, arızalanan yürüyen merdivenin aniden ters yöne hareket etmesi sonucunda 11 kişi düşerek yaralandı.

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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 2

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan bu olay, yürüyen merdivenle yukarı çıkan insanların, merdivenin beklenmedik bir şekilde ters yöne hareket etmesiyle dengelerini kaybedip düştükleri görülüyor.

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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 3

DÜŞMEMEK İÇİN DİRENDİLER AMA BAŞAMADILAR

Ayrıca, metro istasyonunu kullanan diğer vatandaşların da, yürüyen merdivenin durması ve hızla geriye doğru hareket etmeye başlaması sebebiyle ayakta durmakta zorlandıkları ve sonunda düştükleri kaydedildi.

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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 4

İşte o anlara ait ajansların geçtiği fotoğraflar;

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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 5
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 6
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 7
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 8
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 9
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 10
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 11
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 12
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 13
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 14
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 15
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 16
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 17
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 18
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 19
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 20
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 21
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 22
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 23
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Yürüyen merdiven kazasının görüntüsü ortaya çıktı: Bir anda ters gitmeye başladı 24
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