Yürüyüşte atak geçirdi: Ağır yaralandı...

Kaynak: İHA
Yürüyüşte atak geçirdi: Ağır yaralandı...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde epilepsi hastası 53 yaşındaki adam, yürüyüş yaptığı sırada geçirdiği nöbet sonrasında fenalaşarak yere düştü.

Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Osman Kayaoğlu, yürüyüş yaptığı sırada geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu asfalt zemine kafa üstü düşerek yaralandı.

Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kayaoğlu'nu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kayaoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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