Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş yapan kişilerde kalp hastalığı riski %30, tip 2 diyabet riski %40 azalıyor.

Son yıllarda yapılan geniş çaplı araştırmalar, düzenli yürüyüşün sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal sağlığa da inanılmaz katkılar sağladığını ortaya koydu.

Yürüyüş, kilo kontrolünde en etkili ve sürdürülebilir yöntemlerden biri. Saatte 5 km hızla 30 dakika yürüyen bir yetişkin yaklaşık 150-200 kalori yakıyor. Daha önemlisi, yürüyüş metabolizmayı uzun süre canlı tutarak “sonradan yakım” etkisini artırıyor. Kemik yoğunluğunu koruyor, eklem ağrılarını azaltıyor ve duruş bozukluklarını düzeltiyor.

Beyin sağlığı açısından yürüyüş adeta doğal bir antidepresan. Harvard Üniversitesi’nin 2024 tarihli çalışması, haftada 4-5 gün 40 dakika yürüyenlerde depresyon belirtilerinin %26 azaldığını gösterdi. Yürüyüş sırasında salgılanan endorfin ve serotonin mutluluk hormonu seviyelerini yükseltiyor, stres hormonu kortizolu düşürüyor. Ayrıca beyne giden oksijen miktarını artırarak hafıza ve odaklanma yeteneğini güçlendiriyor, Alzheimer riskini %50’ye varan oranda azaltıyor.

Bağışıklık sistemi de yürüyüşten nasibini alıyor. Düzenli yürüyenlerde üst solunum yolu enfeksiyonları %43 daha az görülüyor. Uyku kalitesi artıyor, uykuya dalma süresi kısalıyor.

Kısacası, pahalı spor salonlarına ya da özel ekipmanlara gerek yok. Günde 30-40 dakika tempolu yürüyüş, uzun ve sağlıklı bir hayatın en basit anahtarı!





