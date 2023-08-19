Yüsra Geyik bikinili poz verdi, yorum yağdı. "Kemiklerin sayılıyor"

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber rol alan Yüsra Geyik son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Cesur tarzını sık sık paylaşan Geyik bikinili pozlarıyla nefes kesti.

33 yaşındaki güzel oyuncu sere serpe uzanarak bikinili poz verdi. Ünlü ismin paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Zayıflığına dikkat çeken takipçileri "Kemiklerin sayılıyor", "Bu kadar zayıf olmaya gerek var mı", "Çok zayıfsın" yorumlarında bulundu.

Yüsra Geyik'in bazı takipçileri ise "Bu nasıl güzellik", "Ben buradayım diyorsun", "Çok zarifsin" yorumlarını yaptı.

Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapan Geyik'in pozlarına Sinem Ünsal da yorum yaptı. Ünsal "Neden yaptın bunu bize" dedi.