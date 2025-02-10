Yusuf Barasi açıkladı: Okan Buruk küfür etti mi?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 34. dakikasında sahadan çekilme kararı almış ve karşılaşma yarım kalmıştı.

OKAN BURUK'UN KÜFÜR ETTİĞİ İDDİASI

Maçın sonrasında Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un futbolcuları Yusuf Barasi'ye küfür ettiğini söylemişti. Murat Sancak'ın sözlerini yalanlayan Buruk, "Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu iddiaların ardından Ekol TV'de yayınlanan Ekol Futbol programda Barasi'nin açıklamalarına yer verildi.

"KÜFÜR ETMEDİ İÇERİ GEÇİN DEDİ"

Yusuf Barasi, Okan Buruk sana küfür etti mi sorusuna "Hayır. Okan Buruk bana bakarken küfür etmedi. İçeri geçin dedi." yanıtını verdi. Sancak'ın iddiasıyla ilgili olarak TRT Spikeri Hünkar Mutlu "İşaret dili tercümanlarına sordum; 'Gir içeri, çabuk geç, içeri girin' demiş Okan hoca. Bir küfür yok. Üç tane işaret dili tercümanına sordum üçü de aynısını söyledi." demişti.