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TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme

Galatasaray'a, bir türlü beklentileri karşılayamayan genç futbolcu Yusuf Demir için müjdeli haber geldi. Yusuf'un başka bir takıma kiralanması için TFF devreye girdi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:04
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Yusuf Demir için TFF'den özel izin çıktı

TFF Yusuf Demir için devreye girdi. Galatasaray'ı sevindiren gelişme
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Sarı- Kırmızılılar'ın başka bir takıma kiralamak istediği genç yıldız sezon içersinde iki takımda oynadığı için başka bir takımda forma giyemeyecekti.
Takvim'in haberine göre TFF'nin genç oyuncunun başka bir takıma transferine özel izin vereceği öğrenildi.
Kasımpaşa'nın ısrarlı olduğu Yusuf Demir'in İstanbul ekibine transfer olması bekleniyor. Yusuf bu sezon Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
AYRILMAK İSTEMEDİ
Bu arada Galatasaray ile Eyüpspor, kiralık transferi konusunda anlaşma sağlarken, gözler Yusuf Demir'e çevrilmişti. 19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ayrılmak istemedi ve Eyüpspor'a transferi gerçekleşmedi.
SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ
2 Haziran 2003 Avusturya doğumlu Yusuf Demir, Rapid Wien altyapısında futbola başladı. Bu takımda profesyonel olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başında Barcelona'ya kiralandı. Ocak 2022'de Rapid Wien'e dönen Yusuf, bu sezonun başında ise Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-Kırmızılılar Yusuf'un bonservisi için Avusturya ekibine 6 milyon Euro verdi. 

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