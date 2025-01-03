Yusuf Demir’e Süper Lig’den 3 talip çıktı

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı 21 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir, geride kalan dönemde beklentilerin altında kaldı.



Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, Yusuf Demir'in daha fazla süre alarak kendisini geliştirmesini sağlamak için devre arasında kiralanmasına karar verildi.



Süper Lig'den Eyüpspor, Kasımpaşa ve Göztepe'nin Yusuf Demir'e talip olduğu ve kiralama seçeneğine sıcak baktıkları öğrenildi.



Galatasaray’daki ilk sezonunda 6 maçta 129 dakika süre bulan genç sağ kanat, ikinci sezonunda ise İsviçre ekibi Basel'e kiralandı. Burada 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Demir, bu sezon ise 5 maçta 38 dakika forma şansı bulabildi.