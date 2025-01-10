Yusuf Dikeç 30 dakikalık röportaj için öyle bir ücret istedi ki...

2024 Paris Olimpiyat Oyunları atıcılık kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, Fransa’da gündeme oturdu.

Final maçındaki rahat tarzı ve atış stili ile kendine hayran bırakan Yusuf Dikeç ile röportaj yapmak isteyen L’équipe avukatı aracılığı ile haber yolladı.

30 DAKİKA İÇİN 1 MİLYON LİRA İSTEDİ

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Ancak L’équipe’nin aktardığına göre Yusuf Dikeç avukatı aracılığı ile yolladığı cevabında röportajın maksimum 30 dakika olabileceğini ve 1 milyon lira istedi.

Haberde ayrıca avukatın daha sonrasında fiyatta güncelleme yaparak daha fazla para istediğini belirtti.

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SPOR DIŞI KONULARDA KONUŞMAK İSTEMİYOR

Halk TV'deki habere göre Yusuf Dikeç’in askeri hayatı ve kişisel konular hakkında da sorulara cevap vermek istemediği aktarıldı.



Bu istekleri aşırı bulan L’équipe, Yusuf Dikeç için “sözü çok pahalı” ve “gümüş madalyayı kazandığı sadelikten çok uzak” sözlerini sarf etti.