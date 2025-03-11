Yusuf Dikeç, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı!

Kaynak: DHA
Yusuf Dikeç, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı!

Hırvatistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde gümüş madalya aldı.

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Hırvatistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcu Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya mücadelesine çıktı.

Bağımsız sporcu olarak yarışan Rus Anton Aristarhov'a 15-12 mağlup olan Yusuf Dikeç, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takımlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Son Haberler
Erdoğan'dan Suriye'deki mutabakata çarpıcı yorum!
Erdoğan'dan Suriye'deki mutabakata çarpıcı yorum!
Yusuf Dikeç, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı!
Yusuf Dikeç, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı!
ABD Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini duyurdu
ABD Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini duyurdu
Hakkari'de şiddetli deprem! (11 Mart 2025)
Hakkari'de şiddetli deprem! (11 Mart 2025)
Bir ilde daha İmamoğlu'na salon engeli
Bir ilde daha İmamoğlu'na salon engeli