Yusuf Dikeç'ten çok tartışılan fotoğrafa yanıt geldi: Neden annemin o örtüsüyle...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç,

MEV Koleji Özel Ankara Okulları 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Yusuf Dikeç, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dikeç, atış sırasındaki pozunun sosyal medyada "viral" olmasıyla ilgili "Aslında beklediğimiz bir süreç değildi. 20 yıldır hep aynı pozisyonda atıyorum. 2011 yılında dünya şampiyonu olduğum görüntüyü arkadaşlar çıkarmış, yine aynı pozisyon. O zaman gözlerim daha iyi görüyordu, gözlük de yoktu. Dünyada kabul görmesine hem ülkem hem de kendi adıma çok mutlu oldum. Bu gençlerden çok daha başarılı isimler çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

ANNESİNE GELEN YORUMLAR HAKKINDA KONUŞTU

Annesiyle paylaştığı fotoğrafa yapılan bazı olumsuz yorumlara ilişkin soru üzerine Dikeç, "Oralara takılı kaldığımız zaman inanın yol alamayız. İnsanların hepsini mutlu edemeyiz. Benim bir çizgim var. Benim tabii ki bir düşüncem, görüşüm vardır. Çizgim ilk önce bu ülkeyi sevmek, bu ülkeye hizmet etmektir. Benim hiçbir zaman için siyasi ajandam olmadı. Kişisel bir siyasi düşüncem vardır, her Türk vatandaşı gibi seçim zamanı oyumu kullanacağım. Ama diğer taraftan siyasileştirmek, bir tarafa çekmek inanın hoş bir şey değil. Ben siyasi kimliğimle değil de sporcu kimliğimle geldim, sporcu kimliğimle de devam etmek istiyorum. Dediğim gibi ancak seçim zamanı gider oyumuzu kullanırız. İnan hiçbir taraftan eğilip, bükülmesine gönlümüz razı değil. Bu bayrak altında yaşayan insanların bir tek siyasi düşüncesi olmalı, bu ülkeye hizmet etmek" şeklinde konuştu.

Dikeç, daha önce Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafını örnek göstererek cevap verdiğinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: "Annem çok mutlu oldu. 90 yaşında Allah uzun ömür versin. Gittiğimde uzun uzun sohbet ederiz. Annem eski bir Osmanlı kadınıdır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, o zaman onun annesine de mi yani sonuçta burada farklılık yok ki. Herkesin annesi kendine kutsaldır, benimki de kutsaldır. Anne sevgisi olmayan bir insanda millet sevgisi olmaz. Neden annemin o örtüsüyle… Ülke adına güzel bir şeyler olmuş, bunu insanlar neden bir tarafa çekme zorundalar, onu da anlamıyoruz."