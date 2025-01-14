Yusuf Erdoğan hakemin olay hareketini anlattı

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Yusuf Erdoğan hakemin olay hareketini anlattı

Konyaspor’un oyuncusu Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe’ye 3-2 mağplup oldukları maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu’nun çok konululaşacak hareketini açıkladı. Erdoğan, "Bana bu cümleyi kurduktan sonra ben sahanın içinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan çarpıcı açıklamalar yaptı.

Direnç Tonusluoğlu'nun kararlarını eleştiren Yusuf, hakem ile maç içerisinde yaşadığı bir diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Hakemlerin vücut dilleri beni çok rahatsız ediyor. İki pozisyon var. Hakem bana 'Özür dilerim çalamadım, kaçırdım pozisyonu' diyor.

"Bana bu cümleyi kurduktan sonra ben sahanın içinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere."

"Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, ulusal basına malzeme olacaktı. Ama biz kaybettiğimiz için çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım."

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