Yusuf Erdoğan hakemin olay hareketini anlattı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan çarpıcı açıklamalar yaptı.

Direnç Tonusluoğlu'nun kararlarını eleştiren Yusuf, hakem ile maç içerisinde yaşadığı bir diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Hakemlerin vücut dilleri beni çok rahatsız ediyor. İki pozisyon var. Hakem bana 'Özür dilerim çalamadım, kaçırdım pozisyonu' diyor.

"Bana bu cümleyi kurduktan sonra ben sahanın içinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere."

"Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, ulusal basına malzeme olacaktı. Ama biz kaybettiğimiz için çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım."