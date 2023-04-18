Yusuf Fehmi altın madalya kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda ülkemizi temsil eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 186 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Yusuf Fehmi altın madalya kazandı

Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gününde, milli sporcu Yusuf Fehmi Genç altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erivan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gün akşam seansında erkekler 73 kiloda yarışan Yusuf Fehmi Genç, silkmede kaldırdığı 186 kiloyla altın madalya elde etti.

Koparmada 146 kilo kaldıran milli sporcu, toplamda 332 kiloyla yarışmada 5. sırada yer buldu.

Aynı sıklette yarışan Muhammed Furkan Özbek ise koparmada 146, silkmede ise 181 kilo kaldırıp, toplamda 327 kiloyla 7. oldu. (AA)

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı