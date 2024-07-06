Yusuf Güney Biden’ın nasıl klonlandığını anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Güney Biden’ın nasıl klonlandığını anlattı

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, ABD Başkanı Biden’ın nasıl klonlandığını anlattı. Söz konusu yöntemi anlatan Güney” Robottan bir farkın olmuyor” dedi. Güney, daha önce de astral seyahatle uzaya gidip geldiğini söylemişti.

Daha önce astral seyahat yaptığını söyleyen ve “Ben hep uzaya gidiyorum” diyen ünlü şarkıcı Yusuf Güney’in son açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Raft adlı YouTube kanalında Buket Aydın’ın sorularını yanıtlayan Güney, ABD Başkanı Biden’ın klonlandığını söyledi. Güney, insanların ölmeden önce DNA’larının alınarak klonlandığını belirterek Biden üzerinden örnek verdi.

Güney, klonlamanın nasıl yapıldığını şu sözlerle anlattı:

“Şöyle ben Biden ile alakalı hep şunu söylüyorum ya bak klonlama tekniği diye bir şey var öyle bir teknoloji var. Klonlama siz mesela öldünüz ölmeden önce DNA kök sarmalından sizin DNA'nızı alıyorlar küçük bir tüpün içerisinde saklıyorlar. Siz öldükten bir yıl içerisinde geri getirebiliyorlar. İstersen kendi bedenini yapıyorlar, istersen başka bir beden yapıyorlar. Ama eski insani duyguların kalmıyor. Robottan bir farkın olmuyor. “

Güney, ABD Başkanı Biden üzerinden örnek vererek, “Mesela Biden’ın 10 yıl önceki videolarını izleyin. 10 yılda aklını yitirmesi lazım. O zaman o adam neden ABD Başkanı? Bir kontrol mekanizması tarafından kontrol ediliyor” ifadelerini kullandı.

Yusuf Güney’in sözleri sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.

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