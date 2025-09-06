Yusuf Güney’in sıra dışı açıklaması ağızları açık bıraktı! “Önceki Hayatımda Lahmacundum”

Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Güney’in sıra dışı açıklaması ağızları açık bıraktı! “Önceki Hayatımda Lahmacundum”

Son dönemde müzik kariyerinden çok spiritüel açıklamalarıyla gündemde olan Yusuf Güney bu kez sıra dışı bir itirafta bulundu. Güney önceki hayatında Urfa’da lahmacun olarak yaşadığını ileri sürdü.

2008’de Rafet El Roman ile seslendirdiği “Aşk-ı Virane” şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Güney, bu kez “önceki hayatımda Urfa’da lahmacundum” iddiasıyla sosyal medyayı çalkaladı.

o0.jpg

Son yıllarda astral seyahat ve spiritüel konular üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çeken sanatçı, bir kez daha adından söz ettirdi.

image-1080.webp

UZAYLI SEVGİLİ, KENAN IŞIK BU KEZ DE LAHMACUN

Daha önce “uzaylı bir sevgilim var” ve “astral seyahatte Kenan Işık’ın durumunu gördüm” gibi iddialarıyla medyanın ilgisini çeken Güney, bu kez önceki hayatında Urfa’da bir lahmacun olduğunu öne sürdü.

Sanatçının bu sıra dışı açıklaması, sosyal medyada hem espri konusu oldu hem de geniş yankı uyandırdı.

Son Haberler
Gürsel Tekin'in yanında yer alan bir isim daha çekildi...
Gürsel Tekin'in yanında yer alan bir isim daha çekildi...
Her unutkanlık Alzheimer değildir! Bilimin ışığında gerçekler
Her unutkanlık Alzheimer değildir! Bilimin ışığında gerçekler
CHP’nin olağanüstü kurultay kararının nedeni ortaya çıktı: “İktidarın planına büyük darbe” şeklinde yorumlandı
CHP’nin olağanüstü kurultay kararının nedeni ortaya çıktı: “İktidarın planına büyük darbe” şeklinde yorumlandı
Demir eksikliğinin gizli yüzü! Vücudun alarmı
Demir eksikliğinin gizli yüzü! Vücudun alarmı
TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!
TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!