Yusuf Güney’in sıra dışı açıklaması ağızları açık bıraktı! “Önceki Hayatımda Lahmacundum”

2008’de Rafet El Roman ile seslendirdiği “Aşk-ı Virane” şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Güney, bu kez “önceki hayatımda Urfa’da lahmacundum” iddiasıyla sosyal medyayı çalkaladı.

Son yıllarda astral seyahat ve spiritüel konular üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çeken sanatçı, bir kez daha adından söz ettirdi.

UZAYLI SEVGİLİ, KENAN IŞIK BU KEZ DE LAHMACUN

Daha önce “uzaylı bir sevgilim var” ve “astral seyahatte Kenan Işık’ın durumunu gördüm” gibi iddialarıyla medyanın ilgisini çeken Güney, bu kez önceki hayatında Urfa’da bir lahmacun olduğunu öne sürdü.

Sanatçının bu sıra dışı açıklaması, sosyal medyada hem espri konusu oldu hem de geniş yankı uyandırdı.