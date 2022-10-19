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Yusuf İslam, Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 23:48
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Yusuf İslam, Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi

Yusuf İslam, Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi
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Yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

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