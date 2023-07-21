Yusuf Oral 3. Lig'de

Yaz transfer döneminde transferde hız kesmeyen TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Anadolu Üniversitesi, orta saha oyuncusu Yusuf Oral'a imza attırdı.

KAYNAK: İHA
Yusuf Oral 3. Lig'de

2023-24 sezonu için takviyelere devam eden Anadolu Üniversitesi, bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Mavi-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Oral ile 2 yıllığına sözleşme imzaladığını açıkladı. Beşiktaş altyapısından yetişen, geçmiş yıllarda Kuşadasıspor ve Şile Yıldız'da forma giyen Yusuf Oral TFF 3. Lig'de 34 karşılaşmada oynadı. Anadolu Üniversitesi, dış transfer çerçevesinde şimdiye dek Şener Özcan, Onur Garip, Bilal Can İner, Bayram Kılıç, Yiğit Kotan, Yiğit Utku Gök, Emirhan Subaş, Yasin Yener, Metin Emre Karaal ve Mahmut Boz'u renklerine bağladı.

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