Yusuf, Premier Lig yolcusu: Mourinho'dan bilgi aldılar

Premier League ekibi Tottenham Hotspur, yaz transfer dönemi yaklaşırken savunma hattında ciddi bir değişime hazırlanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, kulüp yetkilileri, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek’i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 19 yaşındaki milli oyuncu için kulübün eski teknik direktörü Jose Mourinho ile doğrudan iletişime geçildiği belirtildi. Bu gelişme, Mourinho’nun kulüpten ayrılırken yaşadığı gergin süreç düşünüldüğünde, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Fenerbahçe formasını giydiği ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz ay Türkiye A Milli Takımı'nın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off maçında ilk kez milli formayı giydi. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’de ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline gelen genç oyuncu, agresif müdahaleleri, pozisyon bilgisi ve top tekniğiyle Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor.

Tottenham’ın dışında Manchester United, Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid ve RB Leipzig’in de Yusuf’u yakından takip ettiği bildiriliyor. Bu kulüplerin, yaz transfer sezonu açıldığında Fenerbahçe ile temasa geçmeleri bekleniyor.

MOURİNHO’DAN BİLGİ ALINDI

İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından biri olan A Spor’un haberine göre, Tottenham yetkilileri Mourinho’ya Yusuf Akçiçek hakkında detaylı bilgi sordu. Mourinho’nun genç futbolcuyu ne kadar beğendiği ve onu Fenerbahçe’de nasıl bir gelişim sürecine soktuğu biliniyor. Bu nedenle İngiliz kulübünün Mourinho’dan gelen değerlendirmelere büyük önem verdiği ifade ediliyor.

Yusuf’un teknik kapasitesi kadar mental gücü de Mourinho tarafından övgüyle bahsedilen yönleri arasında. Tottenham’ın, oyuncu için Fenerbahçe’ye resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı, teklifin yaklaşık 18 milyon dolar civarında olabileceği konuşuluyor.

TOTTENHAM’DA YAPRAK DÖKÜMÜ: YER AÇILIYOR

Tottenham savunmasında köklü değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Ben Davies’in sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, kulübün defans hattında yeni isimlere yer açmasını zorunlu kılıyor. Öte yandan, Cristian Romero’nun Atletico Madrid ile ciddi şekilde anılmaya başlanması, Tottenham’ın stoper arayışlarını hızlandırdı.

Bu gelişmeler ışığında Yusuf Akçiçek transferi, Tottenham’ın uzun vadeli savunma planlarının önemli bir parçası haline gelebilir. Kulüp, genç futbolcunun potansiyeline yatırım yaparak hem geleceği güvence altına almak hem de mevcut kadroyu gençleştirmek istiyor.

Dev kulüplerin peşinden koştuğu Yusuf’un hayali bambaşka

FENERBAHÇE CEPHESİNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Fenerbahçe ise Yusuf Akçiçek’in bonservis bedelini 20 milyon dolar bandında belirlemiş durumda. Sarı-lacivertli yönetim, Yusuf’un transferinden önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak kulüp, oyuncunun Avrupa Şampiyonası’na katılması durumunda değerinin daha da artabileceğini düşünüyor.

Bu nedenle yaz döneminde gerçekleşecek uluslararası turnuvalar, Yusuf’un fiyatını doğrudan etkileyebilir. Fenerbahçe teknik heyeti ise genç savunmacının takımda kalması halinde hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında önemli katkılar sunacağını düşünüyor.

AVRUPA’DA YUSUF İÇİN REKABET KIZIŞIYOR

Tottenham’ın erken davranarak Mourinho aracılığıyla bilgi alması, transfer yarışında önemli bir avantaj sağladı. Ancak Yusuf’un profilinin Avrupa genelinde tanınmaya başlaması, rekabeti her geçen gün daha da artırıyor. Özellikle Bayern Münih ve Napoli gibi futbolcu yetiştirme konusundaki başarılarıyla bilinen kulüplerin devreye girmesi, transferin zorlu geçeceğine işaret ediyor.

Yaz transfer döneminde Yusuf Akçiçek için kıyasıya bir yarış yaşanacağı şimdiden belli. Fenerbahçe ise bu rekabeti ekonomik anlamda en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.