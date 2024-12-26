Yusuf Sarı resmen Başakşehir’de. 3,5 yıllık imzayı attı

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Yusuf Sarı resmen Başakşehir’de. 3,5 yıllık imzayı attı

Başakşehir’de beklenen imza atıldı. Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Yusuf Sarı, Başakşehir ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul temsilcisi transferi resmen duyurdu.

Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı'nın transferi için Adana Demirspor'la bir sonraki satıştan pay ile anlaşma sağlandığını ve 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

Adana Demirspor'da bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Sarı, 1 asist yaptı.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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