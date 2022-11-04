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Yusuf Şimşek'in yeni takımı şaşkınlık yarattı

Teknik direktör Yusuf Şimşek, BAL Ligi ekibi Çorluspor 1947'yle anlaştı

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 23:19
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Yusuf Şimşek'in yeni takımı belli oldu

Yusuf Şimşek'in yeni takımı şaşkınlık yarattı
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947'de teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Denizlispor, Bursaspor gibi kulüplerde oynayan, teknik adamlık döneminde ise Antalyaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik adam Yusuf Şimşek ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Hocamıza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Şimşek, daha önce Rizespor, Antalyaspor, Karagümrük ve Denizlispor gibi takımlarda görev yapmıştı.

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