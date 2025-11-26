Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son yıllarda uygulanan ara tatil ile öğrenciler, 1. ve 2. dönem içerisinde toplamda 9 gün dinlenebildikleri bir tatil yapıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mardin programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Okullardaki ara tatil konusuna değinen Bakan Tekin, öğrencilerin tatil dönüşü adaptasyon sorununa dikkat çekti.

Yusuf Tekin

Tekin, önümüzdeki yıl bu uygulamanın kaldırılmasının değerlendirildiğini söyledi ve “Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası ‘çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda 2 yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz” dedi.

İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Birinci ara tatil 10-14 Kasım'da gerçekleşmişti.

SIK SIK GÜNDEMDE YOK DEMİŞTİ

Öte yandan Bakan Tekin, geçtiğimiz yıllarda söz konusu başlığın gündemde olmadığını 2023 ve 2024'te sık sık ifade etmişti.

Konuşmalarında Tekin, gündemlerinde ara tatillerle ilgili herhangi bir şey olmadığını belirterek, "Ara tatil dönemini geçirdikten sonra İzleme Değerlendirme Daire Başkanlıkları bu konuda sahadan bir şikayet varsa bir eleştiri varsa onun raporlamasını yaparlar biz de ona göre bakarız" ifadelerini kullanmıştı.