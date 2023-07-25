Yusuf Yazıcı Fransa'da kalıyor. Milli oyuncu için bonservis bedeli belli oldu

Trabzonspor'da tutunamayan Yusuf Yazıcı, Lille'ye geri döndü. Milli oyuncunun geleceği hakkında Fransız basını ortaya flaş bir iddia attı.

Yusuf Yazıcı Fransa'da kalıyor. Milli oyuncu için bonservis bedeli belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

2018-2019 sezonunun sonunda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'ye transfer olan Yusuf Yazıcı, ikinci Trabzonspor macerasında beklentilerin altında kaldı ve sezonun bitimiyle eski takımına geri döndü.

Fransız ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren Yusuf Yazıcı'nın Lille'in yeni sezon planları arasında yer almadığı öğrenildi.

Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Yusuf Yazıcı'ya kendi ligindeki Nantes talip oldu.

Henüz resmi hamlenin yapılmadığı haber detayında yer alırken, Nantes'ın milli futbolcuyu 5 milyon Euro'dan az bir miktara transfer edebileceği vurgulandı.

26 yaşındaki Yusuf Yazıcı 2022-23 sezonunda Trabzonspor ile 20 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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